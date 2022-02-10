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Kahramanmaraş Barosundan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kahramanmaraş Barosundan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Kahramanmaraş Barosundan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:25
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Gül mesajında şunları kaydetti;

“12 Şubat 1920 tarihi, Maraşlının istiklal mücadelesinde destan yazarak milletin azim ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği kurtuluş günüdür.

Vatanımız, Bayrağımız ve İstiklalimiz uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Asırlardır al bayrağın gölgesinde yaşadığımız bu topraklar ilelebet bizim kalacaktır.

Kahramanmaraş’ın kurtuluşu bir destandır. Bu destanın yazılmasında ve kurtuluş ruhunun Maraş halkında uyanmasında merhum Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in kaleme aldığı "Âlem-i İslam’a Hitap" adlı beyannamesinin önemi büyüktür. Avukatlık mesleği, yüz yıllar boyunca toplumlara rehberlik etme durumunda olmuştur. Merhum Sütçü İmam’ın 31 Ekim 1919’da ilk kurşunu sıkması ile başlayan kurtuluş ruhu, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in beyannamesi ile Maraş halkında vücut bulmuştur.

Ecdadımızın; 102 yıl önce düşman işgalinden temizleyerek bize emanet bıraktığı, şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz toprakların değerini bilip bugün de, geçmişten aldığımız güçle istiklalimizi muhafaza etmek, istikbalimizi temin etmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bu günlerimiz, birlik ve beraberliğimize vesile olmalıdır.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz.

Milli Mücadelemizin 102.Yılında Kahramanmaraş Barosu olarak yüzyıldır sönmeyen bağımsızlık ateşi, yüz yıldır süren inanç ve yüzyıllarca sürecek milli mücadele ruhuna ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına saygıyla, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı “Madalyalı Kahraman Şehrimizin" kurtuluşunun 102. Yılını kutluyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun.

Bu duygularla; 12 Şubat Kurtuluş Bayramımızı en içten duygularımızla kutluyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”

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Kahramanmaraş Barosundan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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