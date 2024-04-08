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Kahramanmaraş Büyükşehir bayram mesaisine başladı!

Büyükşehir Belediyesi; cadde, meydan, bulvar, geçici konaklama merkezleri ve mezarlıklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla şehri Ramazan Bayramı’na hazırlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir bayram mesaisine başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir bayram mesaisine başladı!

Büyükşehir Belediyesi; cadde, meydan, bulvar, geçici konaklama merkezleri ve mezarlıklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarıyla şehri Ramazan Bayramı’na hazırlıyor.

08 Nisan 2024 Pazartesi 14:11

Kent estetiğini sağlamak için faaliyetlerine kesintisiz devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Ramazan Bayramı öncesi şehir genelinde temizlik uygulamalarını da hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki onlarca araç ve yüzlerce personel kentte bayram temizliği için seferber oldu. Cadde, meydan, bulvar, geçici konaklama merkezleri ve mezarlıklar başta olmak üzere ortak kullanım alanlarıçevreye rastgele atılan evsel ve ambalaj atıklarından temizlenerek çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,vatandaşların daha hijyenik ortamda bayramlarını eda edebilmeleri için ekiplerin bayram boyunca sahada olacağı ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmaların kesintisiz devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Bayram Mesaisine Başladı!
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