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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akbel A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere Gişe ve Büro Personeli alımı yapacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akbel A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere Gişe ve Büro Personeli alımı yapacak.

05 Mart 2022 Cumartesi 12:06
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AKBEL A.Ş. Personel Alımı İlanı (04.03.2022)

Akbel A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan

Sayı

Görev Yeri

Eğitim Durumu

Gişe ve Büro Personeli

10

Akbel A.Ş
  • Üniversitelerin SBF, İİBF, İktisat, Maliye, Muhasebe ve İşletme fakülte veya bölümlerinden mezun olmak.
  • 35 yaşını geçmemiş olmak
  • Bilgisayar kullanımına hakim olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış Olmak Tecilli veya Muaf Olmak)

Toplam

10

A- Aranan Şartlar

  1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
  3. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.
  4. Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak. (5 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde mülakata çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere sıralanacak ve 3 katı aday mülakata çağrılacaktır.)
  5. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 04 - 09 Mart 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-04032022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Mülakat ve Değerlendirme

  1. Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 3 katı aday, AKBEL A.Ş tarafından mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat tarihleri ayrıca web sayfamızdan bildirilecektir.
  2. Başvuran 3 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 3 katı aday mülakata davet edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kurum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ.

Başvuru Adresi

İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Elektronik Posta Adresi

[email protected]

Başvuru İletişim ve Koordinasyon

(+90 344) 225 46 85

Başvuru Tarih Aralığı

04.03.2022 / 09.03.2022

Başvuru Şekli

Kahramanmaraş Büyükşehir https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-04032022 web adresi üzerinden online başvuru yapılacaktır.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 10 Personel Alacak!
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