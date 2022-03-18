Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 179 işçi alımı yapacak!

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak biyodisal ürün uygulayıcısı, beden işçisi, şoför alınacak.

Son başvuru tarihi 21 mart 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaş ve üstü olmak,

İşe engel sağlık sorunu olmamak.

AKBEL A.Ş. GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI (17.03.2022/1) (Beden İşçisi - Şoför)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 5 ay 29 gün geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan Sayı Görev Yeri Başvuru Şartı Beden İşçisi 92 Büyükşehir En az ilkokul mezunu olmak. Kamyon Şoförü 18 (E) Sınıfı ehliyet, SRC 2-4 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak. En az ilkokul mezunu olmak. Şoför 14 Elbistan (B) Sınıfı ehliyete sahip olmak. En az ilkokul mezunu olmak. Beden İşçisi 6 En az ilkokul mezunu olmak. TOPLAM 130

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Görev yeri büyükşehir olanların Kahramanmaraş nüfusuna, görev yeri Elbistan olanların ise Elbistan ilçe nüfusuna kayıtlı olmaları gerekmektedir.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu-170320221-beden-iscisi-sofor web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Mülakatta başarılı olanlar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilecektir.

BAŞVURU BİLGİLERİ Kurum Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - AKBEL AŞ. Başvuru Adresi İstasyon Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Elektronik Posta Adresi [email protected] Başvuru İletişim ve Koordinasyon (+90 344) 228 46 85 Başvuru Tarih Aralığı 17.03.2022 / 21.03.2022 Başvuru Şekli Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu-170320221-beden-iscisi-sofor web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

AKBEL A.Ş. GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI (17.03.2022/2) (Biyosidal uygulayıcısı)

Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 8 ay geçici süre ile istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Unvan Sayı Görev Yeri Başvuru Şartı Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 49 Erkek Kahramanmaraş İl ve İlçeleri En az ilkokul mezunu olmak. Tercihan Kamu da vektörle mücadele hizmetlerinde çalışmış olmak. Askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

A- Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olması.

B- Müracaat Tarihi ve Şekli

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu-170320222-biyosidal-uygulayicisi web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

C- Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Mülakat tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Mülakatta başarılı olanlar 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Akbel A.Ş de 8 ay süreyle istihdam edilecektir.