Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 185 personel alacak!

Alımlar, aşçı, garson, kebapçı, avukat, beden işçisi, güvenlik görevlisi, fırıncı, tatlıcı gibi bir çok branşta yapılacak.

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı - 1

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Beden İşçisi

30

2

Tatlı Ustası

5

3

Aşçı

8

4

Kebap Ustası

8

5

Fırın Ustası

4

6

Kasap

4

7

Garson

33

8

Avukat

1

9

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

1

Toplam

94

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile

Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak ve görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Tatlı, Aşçı, Kebap, Fırın Ustası ve Kasap unvanlarında;

Başvurduğu pozisyon ile ilgili Kalfalık/Ustalık/MYK belgesine sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Garson unvanlarında;

En az lise mezunu olmak (tercihen Turizm Meslek Lisesi ile üniversitelerin aşçılık, garsonluk, turizm ve otelcilik gibi bölümlerinden mezun olmak.)

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Avukat unvanlarında;

Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümünden mezunu olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 40 yaşını geçmemiş olmak.

Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P-3 puan türünden en az 60 veya 100 üzerinden en az 60 diploma notundan birine sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) unvanlarında;

En az Ön lisans mezunu olmak.

5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak.

Son müracaat tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 26.06.2024 / 28.06.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-camlica-26062024 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.

AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı - 2

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Unvan

Sayı

1

Beden İşçisi

91

Toplam

91

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile

Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak ve görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Beden İşçisi (Genel) unvanlarında;

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 26.06.2024 / 28.06.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-26062024 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.