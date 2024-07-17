Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. Personel alımı yapacak

Alınacak Personel ve Pozisyonlar

Toplamda 37 personel alımı yapılacak olup, alınacak pozisyonlar ve sayıları şu şekildedir:

Ekskavatör (Kazıma ve Yükleme) Operatörü: 1

Silahlı Güvenlik Görevlisi: 15

Otobüs Şoförü: 21

Aranan Şartlar

Adayların başvuru yapabilmesi için bazı temel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında:

Vardiya sistemine uygun çalışabilme,

Sağlık sorunlarının bulunmaması,

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etme,

Belirli yaş sınırları içinde olma (Güvenlik Görevlisi için 35, diğer pozisyonlar için 45 yaş),

Pozisyona göre gerekli belge ve sertifikalara sahip olma,

Daha önce iş akdi feshedilmemiş olma (4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında),

Ehliyet gerektiren pozisyonlar için ehliyete herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı el konulmamış olma,

Başvurulan pozisyonla ilgili en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olma.

Başvuru Süreci

Başvurular 17 Temmuz 2024 ile 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Adayların, başvuru esnasında farklı evrak yüklemesine gerek yoktur ve her aday sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

Sınav ve Değerlendirme

Güvenlik Görevlisi pozisyonu için, diploma notu sıralaması esas alınarak, alınacak personel sayısının 6 katı kadar aday sınava tabi tutulacaktır. Diğer pozisyonlar için ise tecrübe durumu dikkate alınarak, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava çağrılacak adaylar, belediyenin web sitesinde ilan edilecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu alımların şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşeceğini ve ihtiyaç duyulan pozisyonlarda nitelikli personel istihdamının sağlanacağını belirtti. Detaylı bilgi ve başvuru için belediyenin resmi web sitesi ziyaret edilebilir.