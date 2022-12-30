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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Akbel, bünyesinde eğitimci, kütüphaneci, teknisyen, tekniker, mühendis, aşçı, zurnacı, trompet sanatçısı, temizlik görevlisi, turizm danışma elemanı, hayvan bakıcısı, beden işçisi ve saha elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 104 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi geçici 104 işçi alıyor!

Kahramanmaraş Akbel, bünyesinde eğitimci, kütüphaneci, teknisyen, tekniker, mühendis, aşçı, zurnacı, trompet sanatçısı, temizlik görevlisi, turizm danışma elemanı, hayvan bakıcısı, beden işçisi ve saha elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 104 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

30 Aralık 2022 Cuma 12:35

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kahramanmaraş Akbel, bünyesinde eğitimci, kütüphaneci, teknisyen, tekniker, mühendis, aşçı, zurnacı, trompet sanatçısı, temizlik görevlisi, turizm danışma elemanı, hayvan bakıcısı, beden işçisi ve saha elemanı olarak istihdam etmek üzere geçici 104 işçi alacak. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4'üncü maddesindeki şartları taşımak.

Son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

7 numaralı unvan için Çağlayancerit, diğer unvanlar için Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

MÜRACAAT TARİHİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Başvuru şartlarını taşıyan adayların 28.12.2022 / 04.01.2023 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

2) 1, 2, 3, 6 ve 12 numaralı unvanlar için müracaat eden adaylardan alınacak sayının 3 katı kadar aday, diploma notu esas alınarak mülakata çağrılacaktır. Diploma notunda, en son mezun olduğu okul diploması esas alınır.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Geçici 104 Işçi Alıyor!
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