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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kısıtlamayı Fırsata Çevirdi

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kısıtlamayı Fırsata Çevirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kısıtlamayı Fırsata Çevirdi

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

13 Aralık 2020 Pazar 17:33
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Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezindeki otogar, park bahçeler, üst geçitler, bankamatikler ve otobüs duraklarını dezenfekte eden ekiplerin, cadde ve sokakların yanında açık ve kapalı pazaryerleri gibi alanlarında da çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Çalışmalara 25 araç 153 personelin katıldığı belirtilerek,"500 litre dezenfektan malzemesi kullandı. Ekiplerin dezenfekte çalışmalarında kullandığı dezenfektan malzemesi, mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan kimyasal bileşenlerden oluşuyor." ifadelerine yer verildi.

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