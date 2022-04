Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Öğrencilerine İftar Yemeği Verdi

KSÜ İlahiyat Fakültesi Otopark alanında gerçekleştirilen iftar yemeği programına Kültür ve Turizm Eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, il ve üniversite protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar yemeği öncesinde öğrencilere seslenen Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Kendi gençlik yıllarıyla mevcut dönemi kıyaslayan Ünal, bugün korunması gereken en kıymetli şeyin aidiyet duygusu olduğunu belirterek, "Dijital dönüşümün bir sonucu olarak internet coğrafyasının artık metaversenin konuşulduğu ve yapay zekânın, nesnelerin internetinin ve blok zincirlerinin konuşulduğu bir dünyada bence artık korumanız gereken en kıymetli şey, kalbinizdeki iyilik ve sevgi duygusudur. Ailenize, kültürünüze, tarihinize, coğrafyanıza, kimliğinize, karakterinize olan aidiyetinizdir. Çünkü tekilleşmenin getirdiği bir dünya ile karşı karşıyayız. Tekilleşme her türlü aidiyetleri yok eden ve sadece her bir bireyin tekil olarak internet ortamında kendi bilgileriyle kuşatan, metalaştıran ve ürün haline getiren bir dünya ile karşı karşıyayız. İşte bu dünyada korumanız gereken en temel şey, aidiyetlerinizdir. Aileye, kimliğinize, inancınıza, kültürünüze ve medeniyetinize aidiyetinizi korumanız. Bu her şeyden daha kıymetli.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye geleceğe emin adımlarla ilerliyor yeter ki sizin öz güveninize saldırılmasına müsaade etmeyin.” diyen Ünal, “Kendinize, Türkiye'ye, geleceğinize güvenin. Allah'ın izniyle gelecek sizlerindir gençler.” şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise faaliyetlerle dolu verimli bir dönemin ardından gençlerle iftar sofralarında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin özgüven, girişimcilik ve liderlik gibi bireysel becerilerine önemli katkılar sağlayan, birlikte çalışma kültürünü geliştiren öğrenci topluluklarının faaliyetlerine destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

İftar yemeğine teşrifleri için başta Kültür ve Turizm Eski Bakanı Mahir Ünal olmak üzere, davetlerine icabet ederek katılma nezaketi gösteren herkese teşekkür eden Üniversitemiz Rektörü Can, iftar programının düzenlenmesine katkı sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından katılımcılar oruçlarını açarken iftar programının ardından Mahir Ünal, Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri, KSÜ ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan Gençlik Otağında öğrencilerle bir araya gelerek, memnuniyet ve beklentilerini dinlediler.