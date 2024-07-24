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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 36 kişilik yeni iş ilanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AKBEL A.Ş. bünyesinde çalışacak geçici personel alımı için yeni bir ilan yayımladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 36 kişilik yeni iş ilanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden 36 kişilik yeni iş ilanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, AKBEL A.Ş. bünyesinde çalışacak geçici personel alımı için yeni bir ilan yayımladı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:20

İlan kapsamında, çeşitli pozisyonlar için toplam 36 kişilik kadro açıldı. Adayların, başvurularını 24 Temmuz 2024 ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor.

Pozisyonlar ve Kontenjanlar:

Beden İşçisi: 20 kişi

Hayvan Bakıcısı: 11 kişi

Veteriner Teknikeri: 2 kişi

Veteriner Hekim: 1 kişi

Hamurkar: 1 kişi

Diğer Sağlık Personeli: 1 kişi

Genel Şartlar:

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde belirtilen şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmaya engel sağlık problemi olmamak.

Kahramanmaraş (ilçeler dahil) nüfusuna kayıtlı olmak ve görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Pozisyonlara Özel Şartlar:

Veteriner Hekim:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Veterinerlik bölümünden lisans düzeyinde mezun olmak.

40 yaşını geçmemiş olmak.

Veteriner Teknikeri:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünden ön lisans düzeyinde mezun olmak.

40 yaşını geçmemiş olmak.

Hayvan Bakıcısı:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

En az ilköğretim mezunu olmak.

40 yaşını geçmemiş olmak.

Beden İşçisi:

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

45 yaşını geçmemiş olmak.

Hamurkar:

Ustalık/MYK belgesine sahip olmak.

45 yaşını geçmemiş olmak.

Diğer Sağlık Personeli:

Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.

İlk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olmak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip olmak.

35 yaşını geçmemiş olmak.

Başvuru Bilgileri: Başvuru yapmak isteyen adaylar, gerekli şartları taşıdıklarını düşündüklerinde, 24 Temmuz 2024 ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden 36 Kişilik Yeni Iş Ilanı
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