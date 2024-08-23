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Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi AKBEL AŞ. kapsamında personel alımı yapacağını duyurdu.

23 Ağustos 2024 Cuma 15:48

AKBEL A.Ş. Daimi ve Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere Daimi (İş Güvenliği Uzmanı) ve Geçici (5 ay 29 gün olarak Diğer Sağlık Personeli ve İlk Yardım Eğitmeni) olarak AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No

Ünvan

Sayı

1

İlk Yardım Eğitmeni

1

2

Diğer Sağlık Personeli

1

3

İş Güvenliği Uzmanı

1

Toplam

3

Aranan Şartlar

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş (ilçeler dâhil) nüfusuna kayıtlı olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak. (İşten Çıkış Nedenini gösteren SGK Hizmet Dökümü belgesi E-Devlet üzerinden temin edilecektir)

Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak.

Aşağıda belirtilen şartları taşımak.

İlk Yardım Eğitmeni Ünvanında;

Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.

En az 1 yıllık ilk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli Ünvanında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylı aktif diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak.

Tercihen ilk yardım eğitmeni yetki belgesine sahip olmak.

İş Güvenliği Uzmanı Ünvanında;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen en az ( B ) sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak.

Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak.

Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, 23.08.2024 – 26.08.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-23082024-21490 internet adresinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında adaylar farklı evrak yüklemeyecektir.

Sınav ve Değerlendirme

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan diploma notu sıralaması esas alınarak, alınacak personel sayısının 6 katı aday, belirlenen tarihlerde uygulamalı ve/veya sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Başvuran 6 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde diploma notu esas alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 6 katı aday sınava davet edilecektir.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Alacak!
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