Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanı yayınladı

MÜRAACAT KOŞULLARI
45 yaşını geçmemiş olmak
En az 1 yıllık tecrübeye sahip olmak
Ehliyetine daha az önce el konulmamış olmak
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKBEL A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI (10.03.2022)
Büyükşehir Belediyemizin birimlerinde çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.
|
Unvan
|
Sayı
|
Araç ve İş Makinası
|
Başvuru Şartı
|
Operatör
|
1
|
Trimer Asfalt Kazıma
|
|
1
|
Finisher
|
|
1
|
Asfalt Distribütörü
|
|
1
|
Asfalt Plenti
|
|
Toplam
|
4
A- Aranan Şartlar
- 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.
- Son müracaat tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak.
- Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak. (Bu belge, “sürücü detay bilgisi” İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.)
- Tecrübe Durumu:
- Başvuruda bulunacağı unvana ilişkin, en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
- 1 yıllık tecrübe şartını sağlayan yeterli başvuru olmaması halinde sınava çağrılacak adaylar tecrübe süresi en uzun olandan başlamak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
- İş tecrübe durumu, aday tarafından E-devlet üzerinden alınacak SGK hizmet dökümü ve çalışılan işyerlerinden alınacak olan onaylı iş deneyim (çalışma) belgesi ile belgelenecektir.
- Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak.
B- Müracaat Tarihi ve Şekli
Başvuru şartlarını taşıyan adayların 10.03.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-10032022 web adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.
C- Sınav ve Değerlendirme
- Başvuran 3 katı aday arasından yeterli koşulları sağlayan aday bulunmaması halinde tecrübe süresi dikkate alınarak başvuran diğer adaylar arasından her pozisyon için 3 katı aday sınava davet edilecektir.
- Başvuru şartlarını taşıyanların tecrübe durumu dikkate alınarak, alınacak personel sayının 3 katı aday, sahip oldukları operatörlük belgesinin niteliğine uygun araç ve iş makinaları ile belirlenen tarihlerde uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.
- Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile uygulama sınavının yer ve tarihi adaylara ayrıca duyurulacaktır.
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BAŞVURU BİLGİLERİ
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Kurum
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
AKBEL AŞ.
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Başvuru İletişim ve Koordinasyon
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(+90 344) 228 46 00 / 2312 - 2322
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Başvuru Tarih Aralığı
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10.03.2022 - 18.03.2022
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Başvuru Şekli
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Online / https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/akbel-as-personel-alimi-basvuru-formu-10032022
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
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Başvuru Formu
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Dijital Başvuru Formunun elektronik ortamda belirtilen tarih aralığında doldurulması gerekmektedir.