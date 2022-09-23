Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden kapalı yol uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ ekipleri, Binevler Caddesi Yenileme Projesi kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda bir dizi altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Alınan UKOME kararı doğrultusunda Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü önündeki arterin 11 Ekim tarihine kadar trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü önündeki arter, 11 Ekim tarihine kadar trafiğe kapalı olacaktır. Çalışmalar kapsamında trafikte meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için vatandaşlarımızın ulaşımda alternatif güzergâhlara yönelmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.