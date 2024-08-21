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Kahramanmaraş Büyükşehir “Engelleri” Ortadan Kaldırıyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek medikal malzeme desteğinde bulundu. Özel gereksinimli vatandaşlar, sağlanan destekler için Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir “Engelleri” Ortadan Kaldırıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir “Engelleri” Ortadan Kaldırıyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek medikal malzeme desteğinde bulundu. Özel gereksinimli vatandaşlar, sağlanan destekler için Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:06

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde de faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için çeşitli projeler hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara desteklerini de artırarak sürdürüyor. Engelleri bir bir aşarak özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunu artırmak için faaliyetlerini sürdüren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli vatandaşları hanelerinde ziyaret ederek medikal malzeme desteğinde bulundu. Özel gereksinimli vatandaşların talebi üzerine tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve puset gibi medikal malzemeleri teslim edildi.

5 Ayda Özel Gereksinimli Vatandaşlara 167 Medikal Malzeme Desteği

Göreve geldiği günden itibaren daima vatandaşlarla iç içe olan, sorunlarını kendi sorunu olarak görüp çözüme kavuşturmak için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik desteklerini de artırarak sürdürüyor. Geride kalan yaklaşık 5 aylık sürede özel gereksinimli vatandaşlara; 11 adet akülü sandalye, 45 adet hasta yatağı, 90 adet manuel tekerlekli sandalye, 5 adet puset, 5 adet özel tertibatlı sandalye, 10 adet yürüteç ve 1 adet engelli banyo sandalyesi desteğinde bulunuldu.

Engellilerimizin Sosyal Hayata Katılımlarını Önemsiyoruz

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Altun, “Müdürlüğümüze daha önce müracaat eden özel gereksinimli vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçları doğrultusunda hasta yatağı, akülü ve manuel sandalye, puset gibi medikal malzeme ihtiyaçlarını teslim ettik. Özel gereksinimli kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer almalarını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi olarak gayretimizi sürdürüyoruz” dedi.

Özel Gereksinimli Vatandaşlardan Destek Teşekkürü

10 yaşındaki özel gereksinimli Nehir Tel, “Önceden arkadaşlarım oyun oynuyor, ben onlardan ayrı kalıyordum. Şimdi arkadaşlarıma eşlik edebileceğim. Artık rahat bir şekilde ulaşım sağlayacağım” diye konuştu. Özel gereksinimli Esat Kurt’un babası Cemal Kurt, “Ulaşım konusunda çok zorluk yaşıyorduk. Bu akülü sandalye bizlere çok faydalı olacak. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Merve Toplu da, “Oğlum Adem Efe’nin rahatsızlığından dolayı bebek arabasına ihtiyacımız vardı. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun bizlere destek oldu” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir “Engelleri” Ortadan Kaldırıyor
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