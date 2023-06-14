Kahramanmaraş Büyükşehir Erkenez’in Ana Caddesini Asfaltlıyor

Muhtar Tüfenk, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizin ulaşım standardı yükseldi” dedi.

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek için de yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma gerçekleştirilen adreslerden birisi de Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi oldu. Ekipler, mahallenin en işlek arterlerinden Şehit Serkan Bursalı Sokak’ta başlattığı asfalt çalışmalarında sona geldi. Daha önce kilit parkeyle kaplı olan ve deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 1 kilometre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip arter, sıcak asfaltla buluşturuluyor. Mahallede okul bölgesine ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla mahallenin ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak.

Mahallemizin Ulaşım Standardı Yükseldi

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Erkenez Mahalle Muhtarı Halil Tüfenk, “Mahallemizde bulunan Şehit Zeki Tüfenk Sokak geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilenerek hizmete sunulmuştu. Şimdi de Şehit Serkan Bursalı Sokak asfaltlanıyor. Mahallemiz için son derece önemli bir yol. Okul bölgesine ve mahallemizde oluşturulan geçici barınma merkezine ulaşım sağlayan bir arter. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizin ulaşım standardı yükseldi” dedi.