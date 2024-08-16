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Kahramanmaraş büyükşehir meclisinde 32 madde görüşüldü!

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi toplandı. Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, 9 gündem başlığı ve 32 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş büyükşehir meclisinde 32 madde görüşüldü!

Kahramanmaraş büyükşehir meclisinde 32 madde görüşüldü!

Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclisi toplandı. Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, 9 gündem başlığı ve 32 madde görüşülerek karara bağlandı.

16 Ağustos 2024 Cuma 14:34

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 9 gündem başlığı ve 32 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra ilçelerin ihtiyaçları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımlar da değerlendirildi.

Dilek ve temennilerle noktalanan meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Meclisinde 32 Madde Görüşüldü!
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