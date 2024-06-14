Kahramanmaraş Büyükşehir Olağan Meclisi Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Vekili Mehmet Beşen Başkanlığından gerçekleştirilen toplantıda;imar plan teklifleri dâhil 26 madde görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısı, görüş ve önerilerin alınmasıyla noktalandı.
Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, toplantıya katılan herkese teşekkür etti.