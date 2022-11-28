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Kahramanmaraş Büyükşehir Üngüt Kavşağı’ndaki Sorunu Çözüyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi’nde genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Üngüt Kavşağı’ndaki Sorunu Çözüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Üngüt Kavşağı’ndaki Sorunu Çözüyor

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi’nde genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi 09:35

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgede ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik akışını düzenlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde bulunan Üniversite Caddesi oldu.

Yoğun nüfusa hitap eden arterde kazı ve dolgu çalışmaları hızla sürüyor. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterin genişliğinin artırılmasının yanı sıra artere iki adet yeni kavşak kazandırılıyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgede ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Üngüt Kavşağı’ndaki Sorunu Çözüyor
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