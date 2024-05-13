Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı

Şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını önceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in açıklamasının ardından ilk canlı ihale yayını yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapılan “Muhtelif Mezarlıkların Etrafının Beton Direkli Kafes Tel Yaptırılması” ihalesi Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Vatandaşlar, yaklaşık bir buçuk saat süren ihaleyi canlı olarak takip etme fırsatı buldu.

İhale ve meclis toplantılarının canlı yayınlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasındaki iletişimin daha da güçleneceğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı doğrultusunda aldığımız kararın ardından ilk ihalemizi Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladık. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz meclis toplantımız da yine canlı olarak yayınlanacak. Hemşehrilerimiz ihale ve meclisimizi canlı yayından takip etme fırsatı bulacak. Böylece Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim ve entegrasyonun daha da kuvvetli olacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Canlı yayının tamamına Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.