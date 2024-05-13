Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde alınan kararın ardından Büyükşehir Belediyesinde ilk canlı ihale yayını yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir’de İlk Canlı İhale Yayını Yapıldı

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde alınan kararın ardından Büyükşehir Belediyesinde ilk canlı ihale yayını yapıldı.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:42

Şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını önceleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in açıklamasının ardından ilk canlı ihale yayını yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda yapılan “Muhtelif Mezarlıkların Etrafının Beton Direkli Kafes Tel Yaptırılması” ihalesi Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Vatandaşlar, yaklaşık bir buçuk saat süren ihaleyi canlı olarak takip etme fırsatı buldu.

İhale ve meclis toplantılarının canlı yayınlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasındaki iletişimin daha da güçleneceğini belirten Başkan Fırat Görgel, “Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı doğrultusunda aldığımız kararın ardından ilk ihalemizi Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınladık. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz meclis toplantımız da yine canlı olarak yayınlanacak. Hemşehrilerimiz ihale ve meclisimizi canlı yayından takip etme fırsatı bulacak. Böylece Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim ve entegrasyonun daha da kuvvetli olacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. Canlı yayının tamamına Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi
Başkonuş Caddesi ve bağlantı yolları 10 milyon TL’lik yatırımla yenilendi
Kahramanmaraş’ta Milliyetçilik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!
Kahramanmaraş’ta Milliyetçilik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi!
Hat sanatının büyük ustası, evini atölyeye dönüştürdü
Hat sanatının büyük ustası, evini atölyeye dönüştürdü
Kahramanmaraş Büyükşehir’in anneler günü sürprizi yürekleri ısıttı!
Kahramanmaraş Büyükşehir’in anneler günü sürprizi yürekleri ısıttı!
Başkan Görgel: “Tüm annelerimizin anneler günü’nü tebrik ediyorum”
Başkan Görgel: “Tüm annelerimizin anneler günü’nü tebrik ediyorum”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber