Kahramanmaraş Büyükşehir’den Dulkadiroğlu’na Yeni Bulvar

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Dulkadiroğlu’nda Havaalanı Caddesi oldu. Bölgede TUSAŞ’ın yeni yatırım alanı, fabrikalar, Karacasu Ferhuş Mahallesi ve yeni TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik arterde genişletme ve zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla arterin genişliği de 40 metreye çıkarılıyor. Genişletme ve zemin hazırlıklarının ardından asfalt, yürüyüş yolları, refüj, aydınlatma, yol çizgi, levha ve peyzajıyla hizmete alınacak yeni bulvar, bölgenin ulaşım standardını üst seviyeye çıkaracak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.