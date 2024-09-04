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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Dulkadiroğlu’na Yeni Bulvar

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda TUSAŞ’ın yeni yatırım alanı ve Karacasu Ferhuş TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan 4 kilometrelik yeni bulvar oluşturuyor. 40 metre genişliğinde olacak yeni arter; asfalt, yürüyüş yolları, refüj, aydınlatma, yol çizgi, levha ve peyzajıyla bölgenin ulaşım standardını artıracak.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Dulkadiroğlu’na Yeni Bulvar

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Dulkadiroğlu’na Yeni Bulvar

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu’nda TUSAŞ’ın yeni yatırım alanı ve Karacasu Ferhuş TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan 4 kilometrelik yeni bulvar oluşturuyor. 40 metre genişliğinde olacak yeni arter; asfalt, yürüyüş yolları, refüj, aydınlatma, yol çizgi, levha ve peyzajıyla bölgenin ulaşım standardını artıracak.

04 Eylül 2024 Çarşamba 14:30

Şehrin ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Dulkadiroğlu’nda Havaalanı Caddesi oldu. Bölgede TUSAŞ’ın yeni yatırım alanı,  fabrikalar, Karacasu Ferhuş Mahallesi ve yeni TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik arterde genişletme ve zemin hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla arterin genişliği de 40 metreye çıkarılıyor. Genişletme ve zemin hazırlıklarının ardından asfalt, yürüyüş yolları, refüj, aydınlatma, yol çizgi, levha ve peyzajıyla hizmete alınacak yeni bulvar, bölgenin ulaşım standardını üst seviyeye çıkaracak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha ulaşılabilir yerleşim yerleri için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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