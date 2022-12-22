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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı

Büyükşehir Belediyesi; yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi’ne Mahalle Konağı inşa ediyor. Başkan Güngör, “Yaklaşık 8 Milyon TL’lik bir yatırım olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı

Büyükşehir Belediyesi; yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi’ne Mahalle Konağı inşa ediyor. Başkan Güngör, “Yaklaşık 8 Milyon TL’lik bir yatırım olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

22 Aralık 2022 Perşembe 19:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şehre yeni millet ve mahalle konakları gibi çok amaçlı sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi’nde başlatılan toplamda 600 metrekare alan üzerine konumlandırılan tesiste betonarme ve demir bağlama uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 8 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve içerisinde salon, hol, mescit, abdestlik ve lavabo gibi birçok bölümü barındıran tesis, çeşitli organizasyonlarda mahalleye hizmet verecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak sosyal tesisin mahalle halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Çok Amaçlı Hizmet Verecek

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimize, ilçelerimize çok amaçlı tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Millet ve Mahalle Konağı olarak adlandırdığımız tesisler gerek taziyelerde gerekse çeşitli organizasyonlarda kullanılıyor. Bu konseptle Karacasu’da, bölgedeki hemşehrilerimize hizmet verecek Mahalle Konağımızın inşaat çalışmalarına başladık. Yaklaşık 8 Milyon TL’lik bir yatırım olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.12.2022 19:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
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