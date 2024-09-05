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Kahramanmaraş Büyükşehir’den öğrencilere kırtasiye desteği!

Büyükşehir Belediyesi, 2024 – 2025 eğitim - öğretim yılında da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Toplamda 3 bin ilkokul birinci sınıf ve ortaokul öğrencisine dağıtılan kırtasiye destek paketleri, öğrenciler kadar velilerin de yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den öğrencilere kırtasiye desteği!

Kahramanmaraş Büyükşehir’den öğrencilere kırtasiye desteği!

Büyükşehir Belediyesi, 2024 – 2025 eğitim - öğretim yılında da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Toplamda 3 bin ilkokul birinci sınıf ve ortaokul öğrencisine dağıtılan kırtasiye destek paketleri, öğrenciler kadar velilerin de yüzünü güldürdü.

05 Eylül 2024 Perşembe 12:22

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde de faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, daha erişilebilir bir Kahramanmaraş için çeşitli projeler hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların dermanı olan Büyükşehir Belediyesi, her yıl öğrencilere sağladığı kırtasiye malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü. İlkokul birinci sınıf ve ortaöğretim öğrencilerine içerisinde; defter, kalem, silgi, boya seti, çanta, sözlük, cetvel, kalemlik gibi her türlü kırtasiye malzemesinin bulunduğu eğitim setleri ücretsiz olarak dağıtıldı.

Toplam 3 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığı destek paketleri öğrenciler kadar velilerin de yüzünü güldürdü. Sağlanan desteklerin çok anlamlı olduğunu belirten veliler, bu tür projelerin öğrencilerin okula adaptasyonunu kolaylaştırdığını ve eğitimde maddi engelleri bir nebze olsun azalttığını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

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