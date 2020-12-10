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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı

Büyükşehir Belediyesi, tüm vergi kalemlerinde vatandaşa yapılandırma kolaylığı sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı

Kahramanmaraş Büyükşehir’den Yapılandırma Fırsatı

Büyükşehir Belediyesi, tüm vergi kalemlerinde vatandaşa yapılandırma kolaylığı sağlıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ‘7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’ kapsamında tüm vergi kalemlerinde vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Taksitli ödeme seçeneğinin de yer aldığı yeni düzenlemede peşin ödemelerde, farklı kalemlerde %90’a varan indirimler yapılıyor. Konu ile ilgili olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yapılandırma başvuruları 31 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için vatandaşlarımız 0344 228 46 00 numaralı telefonu arayabilir” ifadeleri kullanıldı.

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