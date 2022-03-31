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Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü

Büyükşehir Belediyesi, Favori Lezzetler Gazetesi ve Favori Magazin TV tarafından düzenlenen Favori Lezzetler Ödülleri’nde ‘Gastronomiye Değer Katan Belediyeler’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü

Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü

Büyükşehir Belediyesi, Favori Lezzetler Gazetesi ve Favori Magazin TV tarafından düzenlenen Favori Lezzetler Ödülleri’nde ‘Gastronomiye Değer Katan Belediyeler’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

31 Mart 2022 Perşembe 17:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gastronomi ve turizm sektörünün öncü yayınlarından Favori Lezzetler Gazetesi ve Favori Magazin TV’nin düzenlemiş olduğu Favori Lezzetler Ödülleri’nde ‘Gastronomiye Değer Katan Belediyeler’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

İstanbul Elite World Hotel Asia’da düzenlenen ödül törenine sanat, sinema, siyaset ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı. Özlem Mekik ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan katıldı.

Gastronomiye Değer Katan Belediye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına bu ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Duran Doğan, “Kahramanmaraş’ın tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu nedenle şehrimizde pek çok medeniyet yaşamış. Topraklarımızda yaşayan bu medeniyetlerimiz elbette bizlere çeşitli miraslar bıraktı. Ayrıca Kahramanmaraş, farklı iklimleri bir arada barındıran ve farklı coğrafi bölgelerde toprağı bulunan bir şehir. Bundan dolayı da şehrimizde birbirinden farklı ve güzel bitkiler yetişiyor. Bu çeşitlilikte elbette mutfağımıza yansıyor. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimiz gastronomi alanında da Türkiye’nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Kahramanmaraş gastronomi alanına dondurma, tarhana, paça, tirşik gibi çeşitli ürünler kazandırmıştır. Gastronomi alanına kazandırdığımız bu ürünler neticesinde de bu değerli organizasyonda ‘Gastronomiye Değer Katan Belediyeler’ kategorisinde ödüle layık görüldük. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm Kahramanmaraş adına alıyorum” dedi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü
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