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Kahramanmaraş büyükşehir’in kadınlara yönelik bir projesi daha hayata geçti!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği Doğada Kadın projesi kapsamında ilk gezi programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş büyükşehir’in kadınlara yönelik bir projesi daha hayata geçti!

Kahramanmaraş büyükşehir’in kadınlara yönelik bir projesi daha hayata geçti!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik hayata geçirdiği Doğada Kadın projesi kapsamında ilk gezi programı gerçekleştirildi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:52

Kadınlar, şehrin benzersiz doğal güzelliklerinden Ali Kayası, Yeşilgöz ve Menzelet’i ziyaret etme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Toplumun tüm kesimlerine yönelik çeşitli etkinlik ve projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Doğada Kadın” temalı gezi programını hayata geçirdi. Doğada Kadın projesinin ilk gezisi ise geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Kadınlar, şehrin benzersiz doğal güzelliklerinden Ali Kayası, Yeşilgöz ve Menzelet’i ziyaret etme fırsatı buldu. Doğanın huzur dolu atmosferiyle keyifli bir gün geçiren kadınlar; Ali Kayası’nın büyüleyici manzarasını seyretti, Yeşilgöz’ün berrak sularında ruhunu dinlendirdi ve Menzelet’te tekne turuyla unutulmaz anlar yaşadı. Katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirirken bir yandan da sosyal bağlarını güçlendirme imkânı buldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğada Kadın projesi kapsamında gezilerin düzenli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’in Kadınlara Yönelik Bir Projesi Daha Hayata Geçti!
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