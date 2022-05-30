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Kahramanmaraş ‘Çağlayancerit’ Şenliğinde Stres Attı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 2. Ayranpınar Şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş ‘Çağlayancerit’ Şenliğinde Stres Attı

Kahramanmaraş ‘Çağlayancerit’ Şenliğinde Stres Attı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen 2. Ayranpınar Şenliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:43
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İlçeye bağlı Ayranpınar Yaylasında düzenlenen şenliğe, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.

İlki 2019 yılında yapılan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verilen 2. Ayranpınar Şenliğine katılan davetliler, davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlenirken, mini yarışmalarla stres attılar.

Şenlikte piknik yapmayı ihmal etmeyen vatandaşlar, o yapılan organizasyondan dolayı Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun’a teşekkür ettiler.

Şenlik hakkında açıklama yapan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “İlkini 2019 yılında yaptığımız şenliğimizi korona virüs nedeniyle 2 yıl yapamadık. Zor günlerin geride bırakılmasıyla bu yıl şenliğimizin ikincisini düzenledik. Bu kapsamda şenliğe desteklerini esirgemeyen büyük şehir belediye başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Şenliğimize bölge insanıyla birlikte yurt dışında ve çevre illerden yüzlerce insanı ağırladık. Vatandaşlarımız bu sayede gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Son Güncelleme: 30.05.2022 10:44
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Kahramanmaraş ‘Çağlayancerit’ Şenliğinde Stres Attı
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