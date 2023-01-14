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Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel almak üzere ilan açtı.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel almak üzere ilan açtı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 13:51

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İlde yürütülecek olan "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" (46KIL2012-01) kapsamında çalıştırılmak üzere Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde çalıştırılmak üzere, Türkiye'de bulunan Üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin Veteriner Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü öncelikli olmak üzere, Meslek Yüksekokullarının Hayvancılık bölümleri ile Veteriner Sağlık Teknikerliği mezunu, Veteriner Sağlık/Ziraat Teknisyeni (Hayvancılık alanı) mezunları arasından (Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış ya da yapıyor olmak tercih sebebidir.) yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacak.

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Kahramanmaraş Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!
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