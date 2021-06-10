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Kahramanmaraş derbisinin kazanını Türkoğlu belediyespor oldu

Pandemiden dolayı uzun süre ertelenen Bölgesel Amatör Lig (BAL)4. Bölge 2. Grup’un ilk haftası Kahramanmaraş derbisine sahne oldu.

Kahramanmaraş derbisinin kazanını Türkoğlu belediyespor oldu

Kahramanmaraş derbisinin kazanını Türkoğlu belediyespor oldu

Pandemiden dolayı uzun süre ertelenen Bölgesel Amatör Lig (BAL)4. Bölge 2. Grup’un ilk haftası Kahramanmaraş derbisine sahne oldu.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:45
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Elbistanspor, sahasında Türkoğlu Belediyespor'u konuk etti. Elbistan Sentetik İlçe Stadyumu’nda oynanan müsabaka muhteşem bir çekişmeye sahne oldu.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlanması beklenirken 44'de sahneye çıkan Hasan, Türkoğlu Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Elbistanspor, geriye düşmesinin ardından rakip kalede gol ve goller aradı ama sonuca ulaşamadı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca müsabakayı kazanan taraf konuk ekip Türkoğlu Belediyespor oldu. Mavi beyazlılar, 3 puanla lige başlarken Elbistanspor bu maçtan puan alamadı.

Maçın son düdüğüne kadar karşılaşmayı izleyen ve galip gelmenin mutluluğunu yaşarken, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, maç sonrası sosyal medya hesabından “Türkoğlu Belediye Spor'umuzun Bal Ligindeki ilk maçı olan Elbistan Spor karşılaşmasını deplasmanda 1-0 kazandık. Futbolcularımızın ve teknik ekibimizin başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

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