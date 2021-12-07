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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş dışında bölgede yağmur var!

Meteoroloji 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Kahramanmaraş dışında bölgede yağmur var!

Kahramanmaraş dışında bölgede yağmur var!

Meteoroloji 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

07 Aralık 2021 Salı 09:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ İÇİN FIRTINA UYARISI YAPILDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORDU °C, 20°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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Kahramanmaraş Dışında Bölgede Yağmur Var!
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