Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş domatesi Avrupa yolcusu!

Kahramanmaraş'ta örtü altı seralarda beklenen 100 bin ton domates rekoltesi ile üreticiler heyecan yaşıyor.

Kahramanmaraş domatesi Avrupa yolcusu!

Kahramanmaraş domatesi Avrupa yolcusu!

Kahramanmaraş'ta örtü altı seralarda beklenen 100 bin ton domates rekoltesi ile üreticiler heyecan yaşıyor.

23 Haziran 2024 Pazar 13:14

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş, kaliteli domates üretimiyle dikkat çekiyor. DOĞAKA'dan destek alarak kendi işletmelerini kuran çiftçiler, tonlarca domates üretimine başladılar.

Kent genelinde 4 bin 500 dönüm örtü altı yetiştiriciliği gerçekleştirilirken, 100 bin ton civarında üretim bekleniyor.

Domates, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ve Türkiye ekonomisine ciddi katma değer sağlıyor. Akdeniz'in doğusunda bulunan kent, birçok sebze ve meyve çeşidinin üretim merkezi haline geldi.

Üreticiler, Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt mahallesinde 5 dönüm olarak başladıkları sera bahçelerini 1000 dönüme çıkardı.

Türkoğlu ilçesi Kadıoğlu çiftliğinde ise yaklaşık 3 bin 500 dekar alanda örtü altı seralarda domates yetiştiriliyor.

Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin birçok kentine domates gönderilirken, aynı zamanda tedarikçi firmalar aracılığıyla Almanya, İngiltere ve Katar gibi ülkelere ihracat yapılmaktadır.

Kentin en önemli gelir kaynaklarından biri olan örtü altı seracılığında yaklaşık 5 bin tarım işçisi çalışmaktadır. Kentte üretilen domatesler genellikle salçalık, turşuluk, kurutma ve salça üretiminde kullanılmaktadır.

DOĞAKA'dan destek alan seracılar kendi işletmelerini kurarken, Tarım ve Orman Müdürlüğü de çiftçilere teknik ve finansal destek sağlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Domatesi Avrupa Yolcusu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara, ‘Zor zamanlarda aile olmayı’ anlatacak
Saliha Erdim Kahramanmaraşlılara, ‘Zor zamanlarda aile olmayı’ anlatacak
Kahramanmaraş şehidine son görev!
Kahramanmaraş şehidine son görev!
Kahramanmaraş-Kayseri yolunda feci kaza: 2 yaralı
Kahramanmaraş-Kayseri yolunda feci kaza: 2 yaralı
Başkan Akpınar’dan belediye personeline teşekkür ziyareti!
Başkan Akpınar’dan belediye personeline teşekkür ziyareti!
Yardımcıoğlu: Davutoğlu'nun ülkeye attığı kazık imza tek taraflı olarak feshedilmelidir!
Yardımcıoğlu: Davutoğlu'nun ülkeye attığı kazık imza tek taraflı olarak feshedilmelidir!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber