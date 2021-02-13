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Kahramanmaraş emniyetinden Mahir Ünal’a saldırı haberiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, ‘Mahir Ünal’a saldırı girşimi haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Kahramanmaraş emniyetinden Mahir Ünal’a saldırı haberiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş emniyetinden Mahir Ünal’a saldırı haberiyle ilgili açıklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, ‘Mahir Ünal’a saldırı girşimi haberiyle ilgili açıklama yaptı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:09
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12.02.2021 günü bazı basın ve yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ‘Mahir ÜNAL’a saldırıyı kınıyoruz’ şeklinde haber yapıldığı ve sosyal medya da destek mesajları paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu olay ile ilgili aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur.

12.02.2021 günü Kahramanmaraş'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere ilimizde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Mahir ÜNAL ve beraberindeki partililer ile, Cuma Namazını kıldığı Ulu Camii önünden tahsisli aracına bindiği esnada, DSİ’den emekli Z. T. isimli şahıs “Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Vatandaşın beyanı üzerine araçtan tekrar inen Sayın Mahir ÜNAL adı geçen vatandaşın sorunlarını dinlemeye başlamıştır. Z.T. isimli şahıs, Sayın Mahir ÜNAL’ a talebini ilettiği esnada, kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T’nin oğlu olan O. T. isimli şahıs; TBMM' ni tanımıyorum ,Devleti tanımıyorum " şeklinde beyanlarda bulunması üzerine ,görevli Koruma Polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılarak hakkında "TCK . 301.maddeden ( Madde 301-

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak.... ) adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

Basın ve yayın kuruluşları ile bazı sosyal medya hesaplarından Sn. Mahir ÜNAL’a bir saldırı veya saldırı girişimi olduğu haberleri gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü

Son Güncelleme: 13.02.2021 14:59
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