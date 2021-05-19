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Kahramanmaraş en az vaka görülen iller arasına girdi

Kahramanmaraş her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Kahramanmaraş en az vaka görülen iller arasına girdi

Kahramanmaraş en az vaka görülen iller arasına girdi

Kahramanmaraş her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan haftalık verilere göre,

Kahramanmaraş her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş’ta 8-14 Mayıs tarihleri arasında haftalık vaka oranı 43,06 olarak kayıtlara geçti.

Bu oran 1-7 Mayıs tarihleri arasında 91,68 olmuştu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası başta Kahramanmaraş olmak üzere Şırnak, Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde görüldü.

İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83), Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57), Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96).”

 

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