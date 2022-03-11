Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Büyükşehir Meclisi Toplandı
Büyükşehir Meclisi Toplandı
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...

Kahramanmaraş Endüstriyel Atık Su arıtma tesisi projesi başlıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın projeleri kapsamında mevcut sanayi alanlarının organize sanayi bölgesi (OSB) statüsüne kavuşturulması ile birlikte kurulan 3 yeni OSB'nin ortak kullanımına yönelik merkezi atık su arıtma tesisi için ilk adım atıldı.

Kahramanmaraş Endüstriyel Atık Su arıtma tesisi projesi başlıyor

Kahramanmaraş Endüstriyel Atık Su arıtma tesisi projesi başlıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın projeleri kapsamında mevcut sanayi alanlarının organize sanayi bölgesi (OSB) statüsüne kavuşturulması ile birlikte kurulan 3 yeni OSB'nin ortak kullanımına yönelik merkezi atık su arıtma tesisi için ilk adım atıldı.

11 Mart 2022 Cuma 14:01
banner459

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın Aksu, Erkenez ve Türkoglu-2 Organize Sanayi Bölgesi projeleri kapsamında Merkezi Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi kurulacak. Proje ile endüstriyel kaynaklı atık suya yönelik merkezi yönetim sisteminin geliştirilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Projenin ilk aşaması olan fizibilite çalışmaları Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek. Proje, Kahramanmaraş'ın sanayileşme sürecini hızlandıracak, sürdürülebilir ekonomi ve yeşil endüstri için gerekli altyapıyı güçlendirecek.

Proje çerçevesinde 1404,74 hektar alanda yapılan Aksu, Erkenez, Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgesi kapsama alınıyor. Üç organize sanayi bölgesine hitap edecek şekilde merkezi endüstriyel atık su arıtma tesisi kurulum fizibilitesi hazırlanacak. Bu kapsamda takribi 50 km'lik kapalı kolektör hattı ile gelecek yıllardaki kapasiteye de yetecek arıtma tesisi kurulacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu projenin fizibilite destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Öncelikle şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın talimatıyla milletvekillerimizin gayreti ve sonunda da Ak Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal beyin desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yasa olarak geçen OSB’lerimiz kimliklerini kazandı. Şimdi sıra arıtmaya geldi. Arıtma için de doğru karar vermek adına fizibilitesini hazırlayıp doğru verilerle yola çıkmak için DOĞAKA’nın desteği ile hazırlıklarımızı yapacağız. En kısa zamanda da ortak arıtma tesisimizi kurup bu işi noktalayacağız. Ben bu konuda destekleri için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Oğuz Beye teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş için olabilecek güzel işlerden bir tanesine daha bugün başlıyoruz. İnşallah sonu da hayırla bitecek.” şeklinde konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ise “Öncelikle Sayın Başkanımıza bu konudaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Artırma tesisi Kahramanmaraş’ın uzun zamandır gündeminde olan bir konuydu. Nihayetinde OSB’lerle ilgili ilan sürecinin tamamlanmasıyla sıradaki işimiz olan arıtma tesisinin bugün ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu sürecin Kahramanmaraş halkına, sanayicisine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Projesi Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta balık denetimi!
Kahramanmaraş’ta balık denetimi!
Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!
Kahramanmaraş’ta karla mücadele çalışması!
Büyükşehir Meclisi Toplandı
Büyükşehir Meclisi Toplandı
Kahramanmaraş'ta akü hırsızı kıskıvrak yakalandı
Kahramanmaraş'ta akü hırsızı kıskıvrak yakalandı
Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kapandı
Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kapandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber