Kahramanmaraş esnafı çare bekliyor

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, kabine toplantısı sonrasında alınan tam kapanma kararı ardından esnafın sesi oldu.

Esnafların 20 günlük kapanmada yaşayacakları ekonomik sıkıntıları die geitren Kuybu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayramı bir umut, bir nefes, az da olsa bir cansuyu olarak bekleyen esnaf ve sanakarlarımız kapanma kararıyla büyük bir hüsrana uğramıştır.

Mal canın yarısıdır. Her ne kadar canımız, sağlığımız için alınan bu kararı her zaman olduğu gibi destekliyor olsak da 19 yıldır ölümden başka milletimizin ve devletimizin her derdine çare bulan, çare olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zor günde verilen unutulmaz desturuyla;

Esnaf ve sanatkarlarımıza acilen maddi desteğin, SGK ve BAĞKUR primlerinin, çalışmayan ticari araçlarımızın sigorta ve MTV'lerinin, işsiz kalan şoförlerimizin geçimlerini sağlayacak kadar maaşının, fitne ve fesada meydan vermeden devletimiz tarafından karşılanması elzemdir."