Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis...
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1 Ekim dünya yaşlılar günü mesajı
Vali dr. Erdinç Yılmaz’ın 1...
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor
Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını...
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın Belirtisi Olabilir
İdrarda Kan Görülmesi Birçok Hastalığın...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Kahramanmaraş Genç Memur-Sen’den Azerbaycan açıklaması

Kahramanmaraş Genç Memur-Sen İl Başkanı Ali Köse, Azerbaycan’a Destek açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş Genç Memur-Sen’den Azerbaycan açıklaması

Kahramanmaraş Genç Memur-Sen’den Azerbaycan açıklaması

Kahramanmaraş Genç Memur-Sen İl Başkanı Ali Köse, Azerbaycan’a Destek açıklamasında bulundu.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:17

Köse açıklamasında şunları kaydetti;

“Bütün diplomatik ilişkilerin ötesinde derin bir bağ ile birbirlerine “Kardeş” diyen Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun boyutu telaffuzu ile vakidir. İki devlet ve tek millet olmanın tarihsel şuuru gün geçtikçe daha fazla anlam kazanmakta ve pekişmektedir. Bu kardeşlik hiç şüphesiz tarihte devletlerarasında ortaya konulan en samimi ve en kadim dostluk olarak; diplomasinin “ devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır” teamülüne de meydan okumaktadır.

ülke Azerbaycan’da son zamanlarda yaşanan hadiseler kamuoyunun malumudur. Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan otuz sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta Hocalı’da yaptığı soykırımı ile insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın tescilli bir saldırgan olduğunu biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu “biz” olunca ortaya koyduğu “üç maymun” u oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan’ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir.

Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirmiştir.

28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan’ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Kardeş Ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken; bizlere de “Dünya Beşten Büyüktür” diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan’ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz.

Ülkemizin Azerbaycan’a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda otuz senedir Kardeş Azerbaycan’a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Ama bilinmelidir ki Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımı ve desteği de “her nasıl istiyorlarsa öyle” olur.

Bizler, bugün Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız. Tekrar Ermenistan’ın saldırılarında şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; İki Devlet Bir Millet olduğumuz Azerbaycan halkının yanında her fırsatta koşulsuz olarak duracağımızı bütün dünyaya ilan ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Genç Memur-Sen’den Azerbaycan Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Vali Coşkun'dan ASKF 'ye ziyaret
Osmaniye Valisi Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
Osmaniye Valisi Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı
Onikişubat Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısını yapıldı
Osmaniye’li kadınların zorlu Nar Ekşisi mesaisi başladı
Osmaniye’li kadınların zorlu Nar Ekşisi mesaisi başladı
Mersin ve Hatay'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma
Mersin ve Hatay'da bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber