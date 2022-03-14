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Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 20-21 Mart tarihlerinde e-spor turnuvası düzenliyor. 16 yaş üzeri tüm katılımcılara açık turnuvada başvurular 18 Mart Cuma günü 19.00’a kadar https://genclikmeclisi.kmbb.bel.tr üzerinden yapılabiliyor.

Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor

Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, 20-21 Mart tarihlerinde e-spor turnuvası düzenliyor. 16 yaş üzeri tüm katılımcılara açık turnuvada başvurular 18 Mart Cuma günü 19.00’a kadar https://genclikmeclisi.kmbb.bel.tr üzerinden yapılabiliyor.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Gençlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Meclis, şimdi de e-spor turnuvası düzenliyor.

20 – 21 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası’nda yarışmacılar ‘Valorant’ adlı oyunda kıyasıya mücadele edecek. Beşer kişilik 32 takımın kıran kırana yarışacağı turnuvada, birinci olan takıma 3 bin TL, ikinci olan takıma 2 bin TL ve üçüncü olan takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvaya kayıt yaptıran takımlar 20 Mart Pazar günü VIP GAME İnternet Kafe’de ön elemelere katılacak.

Ön elemelerde rakiplerini mağlup etmeyi başararak yarı finale kalmaya hak kazanan takımlar ise 21 Mart Pazartesi günü 12.00-20.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvaya 18 Mart Cuma günü saat 19.00’a kadar https://genclikmeclisi.kmbb.bel.tr/turnuva/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvuru yapılabilecek.

Başvurularda Son Gün 18 Mart

Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli yaptığı açıklamada, “Gençlik Meclisi olarak e-spor turnuvası düzenliyoruz. 20-21 Mart tarihlerinde yarışmacılar kıyasıya mücadele edecek. 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ön elemelerde rakiplerini mağlup eden takımlar yarı finale yükselecek ve 21 Mart Pazartesi günü saat 12.00 ila 20.00 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde şampiyonluk için yarışacak. Tüm gençlerimizi e-spor turnuvamıza davet ediyoruz. Kayıtlarımız 18 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Detaylı bilgilere https://genclikmeclisi.kmbb.bel.tr ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Gençlik Turnuvası Başlıyor
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