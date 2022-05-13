Kahramanmaraş Genelinde Bin Kilometrelik Asfalt Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Çevre Yolu’nda tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi. Beraberinde meclis üyeleri Arif Şen ve Ramazan Kibar ile ekiplerden bilgi alan Başkan Hayrettin Güngör, “Belediyemizin asfaltlama kapasitesini artırma hedefiyle 40 Milyon TL’lik yatırım yaptık ve asfalt plentimizi yeniledik. Bu sayede asfalt üretim kapasitemizi üç katına çıkardık. Aynı zamanda filomuza yeni ekipmanlar da kattık ve asfalt kalitemizi daha da artırdık” diye konuştu.

Kuzey Çevre Yolu’nda Konfor Arttı

Yeni sezonda şehir genelinde toplamda bin kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirileceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene bin kilometrelik asfaltlama çalışmamız olacak. Bugün de şehrimizin kuzey kısmını transit olarak çalışma alanlarına ve sanayi bölgelerine bağlayan Kuzey Çevre Yolu’nda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burası toplamda 30 kilometre uzunluğunda. 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyemizin kendi imkânları doğrultusunda yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştu. Yol boyunca eksik kalan kısımları da ekiplerimiz tamamladı. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın da Karayolları’na devredilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Karayolları Genel Müdürlüğü de güzergâhın giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik bölümün yapımını ve açılan kısımların ıslah edilmesini üstlendi. Proje çalışmalarında son aşamaya geldik. İnşallah en kısa sürede bu yolun hem yapılan yerlerinin ıslahı gerçekleştirilecek hem de diğer kısımların yapım çalışmaları başlayacak” dedi.

Altyapı Yatırımları da Sürüyor

Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin büyük bir kısmının özellikle Dulkadiroğlu ve Onikişubat’ın çok ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Bu doğrultuda, KASKİ Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız plan doğrultusunda altyapı yenileme çalışmalarımıza da başladık. Bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Bu noktada, AB Fonu’ndan yarısı hibe diğer yarısı ise çok uzun vadeli kredi olmak üzere toplamda 100 Milyon Euro finansman sağladık. Sağladığımız bu finansmanın tamamına yakını altyapı çalışmalarımızda kullanılacak. Çalışmalarımızla şehrimize yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı kazandırıyoruz. İnşallah altyapı çalışmalarımız sayesinde en az 100 yıllık geleceğimize katkıda bulunacak bir yatırımı daha şehrimize kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.