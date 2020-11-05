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Kahramanmaraş Göksun arası 71 kilometreye düşüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde yapımı tamamlanan, 7 Kasım’da açılışı yapılacak tünlerde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş Göksun arası 71 kilometreye düşüyor

Kahramanmaraş Göksun arası 71 kilometreye düşüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde yapımı tamamlanan, 7 Kasım’da açılışı yapılacak tünlerde incelemelerde bulundu.

05 Kasım 2020 Perşembe 09:46
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İncelemeler sonrası gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, “ Kahramanmaraş- Göksun arası 90 kilometreden 71 kilometreye düşüyor” dedi.

Debgici, "Evet bugün değerli basın mensuplarımızla birlikte Kahramanmaraş-Göksun yolunda son aşama gelen tünelleri hep beraberce gezdik. Bu muhteşem eseri Kahramanmaraş'ımıza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onun yol arkadaşlarına, Kahramanmaraş milletvekillerimize, emeği geçen herkese, işçi kardeşlerimize, müteahhit firmaya teşekkür ediyorum.

BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN

İnşallah Cumhurbaşkanımızın 7 Kasım'da Onikişubat Stadında gerçekleştireceğimiz il kongresinden sonra gelip bu muhteşem eseri Kahramanmaraş’ımızın, ülkemizin hizmetine sunacak. İnşallah ilk test sürüşünü de kendisi gerçekleştirecek. Kahramanmaraş'ımıza ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun.

Tabii bu tüneller sadece Kahramanmaraş'ı Göksun'a bağlamıyor. Güneyi, Akdeniz, Güneydoğuyu, Gaziantep, Şanlıurfa'yı, Adana'yı, Mersin, Mardin'i, Kahramanmaraş-Göksun üzerinden iç Anadolu'ya Ankara'ya, Karadeniz’e, Samsun'a bağlıyor. Doğu Anadolu ile birleştiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, güneyinden kuzeyine yeni bir trafik güzergahı ve Kahramanmaraş'ın her zaman bahsettiğimiz kör bir nokta olmadığını ve transit geçiş güzergahı üzerinde olduğunu hem iş dünyası hem Kahramanmaraş'ın gelişimi açısından da çok önemli son açılışını gerçekleştiriyoruz.


71 KİLOMETREYE DÜŞÜYOR

Malum bu tünellerle Kahramanmaraş-Göksun arası 90 kilometreden 71 kilometreye düşüyor. Üzerine 11 çift tüplü tünel, 2 büyük viyadüğün olduğu, köprülerin olduğu ve 71 kilometreye düşen bu yolun 17 kilometresi çift tüplü tünel.

Türkiye'nin AK Partiyle nereden nereye geldiğinin en önemli göstergesi şuan hep beraber şahitlik ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla da açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Ardından AK Parti İl Başkan Adayı Fırat Görgel, yapmış olduğu değerlendirmesinde ise, "Evet gerçekten şaheserin önünde poz vermek bizi onurlandırıyor. Çünkü memleketimize yapılan bu yatırım belki de son yıllarda şehrimizdeki en büyük yatırım.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Mahir Ünal başta olmak üzere bugüne kadar bu tünelin bir hikayesi var tabi. Bu tünelin ilk günden bugüne kadar yapılan sürecinde bütün milletvekillerimize, bütün o dönem içerisinde görev almış herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın başkanında belirttiği gibi hem kuzey-güney aksında, hem batı-doğu aksında birçok ili birbirine bağlayan, bir geçiş güzergah oldu.

Ben umut ediyorum ve düşünüyorum ki, bu tünel sayesinde şehrimizin de bir geçiş noktası olacak. O yüzden burada emeği geçen herkese aile de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde cumartesi günü adete bir şaheseri açacağız. Milletimize hayırlı olsun. İnşallah daha iyi hizmetler yolunda buda bir dönüm noktası olur" dedi.

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