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Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ulaşıma kapandı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ulaşıma kapandı!

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ulaşıma kapandı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle aralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun da bulunduğu bazı bölgelerde yolların ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

23 Ocak 2022 Pazar 12:11
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Karayolları Genel Müdürlüğü, bugün saat 10.00 itibariyle kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yolların listesini yayımladı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun TIR trafiğine kapalı olduğu, otoyolun Bahçe-Nurdağı-Gaziantep arasının ise araç trafiğine tamamen kapatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konya Seydişehir-Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

Konya'yı Ankara, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk ve Karapınar'a bağlayan yollar ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya yolu ulaşıma kapatılmıştır. Pınarbaşı-Gürün Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir yolu ulaşıma kapatılmıştır. Zara-Refahiye yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

Taşkent-Sarıveliler yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akşehir-Isparta yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatılmıştır. Bursa-Bilecik yolu TIR trafiğine kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce yolu Kabalak Mevkii TIR trafiğine kapatılmıştır."

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