Kahramanmaraş "gönül elçileri" programında tüm iller arasında en çok koruyucu aileye sahip 2. İl oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin düzenlemiş olduğu programa Valimiz Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer hanımefendi de katıldı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu temelin, gün geçtikçe yurt içi ve yurt dışında hayata geçirilen yeni uygulamalarla güçlendiğini görmek, mutluluk verici" dedi.

Koruma altındaki çocukların bakım şartlarının 2000'li yıllarda yetersiz olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile dünyadaki iyi örnekleri de değerlendirerek, çocuklarımızı koğuş tipi yurtlardan kurtardık ve sevgi merkezli evlere yerleştirdik. Bir çocuk için olabilecek en huzurlu ve güvenli ortamın, bir aile ortamı olduğu düşüncesiyle, koruyucu aile sistemini güçlendirdik. Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projemiz neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayımız 2002'den bu yana 515'ten,10 bin 256'ya yükseldi" diye konuştu.

Vali eşlerinin "Gönül Elçileri" olarak bu iyilik hareketinin lokomotif gücünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "İllerinizde koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileler ile buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız. Koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne ortak olacağız. Bu çerçevede en fazla koruyucu aileye sahip olan ve bugün ödül alacak Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi ve bu illerde görev yapmış tüm vali eşlerimizi yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu anne Aylin Bilekli ve korucuyu aile yanında yetişmiş Melih Kubanç'ın da birer konuşma yaptığı programda Emine Erdoğan Hanımefendi, ilimizin koruyucu ailelik başvurusunda tüm iller arasında 2. olması dolayısıyla Valimiz Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi’ye plaket takdim etti.

Programda, Koruyucu Aile Belgesel Filmi’nin tanıtımı ve Oya Kayacık Belgeseli de gösterildi.

Devletin himayesi altındaki 8-12 yaş arası çocuklardan oluşan TRT Mersin Çocuk Korosu'nun da mini bir konser verdiği program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.