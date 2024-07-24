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Kahramanmaraş Halk Ekmek glütensiz ürün satışına başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastaları için glütensiz ekmek ve kurabiyelerin şehir merkezindeki 8 farkı halk ekmek büfesinden satışının başladığını duyurdu.

Kahramanmaraş Halk Ekmek glütensiz ürün satışına başladı!

Kahramanmaraş Halk Ekmek glütensiz ürün satışına başladı!

Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastaları için glütensiz ekmek ve kurabiyelerin şehir merkezindeki 8 farkı halk ekmek büfesinden satışının başladığını duyurdu.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:17

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan ve desteklerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve daha uygun fiyatla ekmek temini için Halk Ekmek Fabrikası’nda üretimlerine devam ediyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda günlük 60 bin ekmek ve unlu mamulün üretimi devam ederken Başkan Fırat Görgel’in talimatları doğrultusunda Çölyak hastalarının glütensiz ekmek ihtiyacını karşılamak için glütensiz ekmek ve kurabiyelerin de satışına başlandı.

Onikişubat’ta; Haydarbey, Mimar Sinan, Necip Fazıl ve İstiklal mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda; Bayazıtlı, Duraklı, Mehmet Akif ve Kurtuluş mahallelerinde bulunan toplam 8 halk ekmek büfesinden glütensiz ekmek ve kurabiyeler temin edilebiliyor.

Üretimler Taleplere İstinaden Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “8 Halk Ekmek büfesinde satışı başlayan glütensiz ekmekte raf ömrü 6 gün, kurabiye ve unda 2 ay olarak belirlendiğinden vatandaşların ekmek ve kurabiye için raf ömrünü de düşünerek talepte bulunmaları gerekmektedir. Ekmek ve kurabiye üretimi taleplere istinaden yapılacaktır. Glütensiz ekmeğin fiyatı 20 TL, kurabiyenin ise 65 TL. Glütensiz unun satışı da Halk Ekmek Fabrikası önünde bulunan büfeden devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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