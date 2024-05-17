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Kahramanmaraş heyeti Ankara’da!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Kahramanmaraş heyeti Ankara’da!

Kahramanmaraş heyeti Ankara’da!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

17 Mayıs 2024 Cuma 10:21

Bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Hayrettin Güngör, bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin de yer aldığı toplantıda; yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasındaki son durum, uygun olmayan alanlar ve Kentsel Tasarım Projesi gibi pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Onikişubat Belediye Başkanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek şehrimizdeki son duruma ilişkin istişarelerde bulunduk. Sayın Milletvekillerimiz ile birlikte şehrimizin imar ve inşası noktasında tüm gayretimizi sürdürüyoruz. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi duruma getireceğiz. Bu süreçte daima yanımızda olan, yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında yoğun gayretini sürdüren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Bakanlıklarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş Heyeti Ankara’da!
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