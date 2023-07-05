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Kahramanmaraş Heyeti Ticaret Bakanı Bolat’ı Ziyaret Etti

Programı kapsamında gittiği başkentte Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Bakanımızla şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Heyeti Ticaret Bakanı Bolat’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Heyeti Ticaret Bakanı Bolat’ı Ziyaret Etti

Programı kapsamında gittiği başkentte Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret eden Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Bakanımızla şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:06

Bir dizi toplantıya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ziyaret etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette; deprem sonrası Kahramanmaraş’ta ticaretin canlanması ve esnafların faaliyetlerini sürdürmesi noktasında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar görüşüldü. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ı milletvekillerimiz ve il başkanımızla birlikte ziyaret ederek şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş Heyeti Ticaret Bakanı Bolat’ı Ziyaret Etti
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