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Kahramanmaraş heyetinden Bakan Özhaseki’ye ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği başkentte AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş heyetinden Bakan Özhaseki’ye ziyaret

Kahramanmaraş heyetinden Bakan Özhaseki’ye ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği başkentte AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

13 Haziran 2023 Salı 14:57

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Mevlüt Kurt ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde Bakan Özhaseki’ye muvaffakiyetler dileyen Başkan Güngör, “Bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve milletvekillerimizle birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Bakanlığımızla iş birliği içerisinde hayata geçireceğimiz projelere ilişkin istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, nazik kabulleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimiz için yüksek bir koordinasyonla çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 13.06.2023 19:41
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Kahramanmaraş Heyetinden Bakan Özhaseki’ye Ziyaret
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