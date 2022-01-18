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Kahramanmaraş için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı günü (yarın) şiddetli yağışlara yönelik uyarıda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi ise don, buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı tedbirleri sıkılaştırdı.

Kahramanmaraş için kar uyarısı!

Kahramanmaraş için kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’ta 18 Ocak Salı günü (yarın) şiddetli yağışlara yönelik uyarıda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi ise don, buzlanma ve yoğun kar yağışına karşı tedbirleri sıkılaştırdı.

18 Ocak 2022 Salı 13:16
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Ocak Salı günü (yarın) için yapılan hava tahmininde yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar noktasında uyarıda bulunuldu. Kentin merkezi arterlerinde buzlanma riskine karşı bir yandan tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirilirken, öte yandan 210 araç ve 250 personel olumsuzlukların engellenmesi için teyakkuz halinde. Göksun, Onikişubat, Çağlayancerit ve Andırın gibi deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yükseklikte bulunan ilçelerin kırsal bölgelerinde yol açma çalışmaları sürerken, ekipler 11 ilçenin tamamında 7/24 esasına göre çalışma gerçekleştiriyor.

Sürücüler İçin Önemli Uyarı

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada sürücülere yönelik önemli bir hatırlatma da yapıldı, “Şehrimizde beklenen yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarlara karşı sürücülerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına kış lastiği ve zincir kullanımı önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde ALO 153 hattından bizlere ulaşabilir. Tüm ekip ve birimlerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.”

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Kahramanmaraş Için Kar Uyarısı!
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