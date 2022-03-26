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Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!

Meteoroloji'den yapılan "sarı" uyarıda, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gökgürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve çığ olayı bekleniyor.

Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!

Kahramanmaraş için 'sarı' uyarı!

Meteoroloji'den yapılan "sarı" uyarıda, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda gökgürültülü sağanak, karla karışık yağmur ve çığ olayı bekleniyor.

26 Mart 2022 Cumartesi 11:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

27 il için 'sarı' uyarı

Gökgürültülü sağanak beklenen Adana, Hatay ve Osmaniye, Karla karışık yağmur ve kar beklenen Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, çığ riski bulunan Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun Gümüşhane, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için 'sarı' uyarı yapıldı.

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Kahramanmaraş Için Sarı Uyarı!
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