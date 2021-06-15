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Kahramanmaraş için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş için uyarı

Kahramanmaraş için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

15 Haziran 2021 Salı 11:05
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Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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