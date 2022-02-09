Kahramanmaraş için uyarı verildi!

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

50 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen 50 il sarı ve turuncu kodla uyarılırken iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli,

Kırşehir, Kocaeli, Konya, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirda, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.