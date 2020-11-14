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Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak

Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve ihracatla büyümesinde önemli katkıları olan Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında pilot iller arasında yer aldı.

Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak

Kahramanmaraş ihracatta yeni başarı hikayeleri yazacak

Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve ihracatla büyümesinde önemli katkıları olan Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında pilot iller arasında yer aldı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
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KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, program kapsamında, pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ın, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilde henüz ihracat yapmamış ancak ihracat potansiyeli olan firmalara ilk ihracatlarını yapmaları için ilk adımı atmalarında yanlarında olmak amacıyla geliştirilen “81 İlde İhracata İlk Adım Programı”nın tanıtımını yaptı.

Programın ilk aşamasını oluşturan pilot uygulamaya katılmak üzere Adana, Kahramanmaraş, Konya, Manisa ve Samsun illerinde, üretim kapasitesi yeterli olduğu halde daha önce hiç ihracat yapmamış ya da son 10 yılda bir kez ihracat yapmış 2 bin 773 firmanın ihracat potansiyeli olduğu tespit edildi.

Program kapsamında, 6 ay boyunca firmalar alanında uzman mentorler danışmanlığında ihracata yönlendirilecek. Pilot uygulamadan sonra ihracat yapmayan diğer firmalar da aşamalı olarak programa dahil edilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ın, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacağını söyledi.

Balcıoğlu şöyle konuştu: “Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı İhracata İlk Adım Programı kapsamında, üretim kapasitesi ve ürün kalitesi ile ihracat potansiyeline sahip bulunan ancak yeterli ihracat kabiliyetini kazanamamış firmalarımızın desteklenmesi için atılan adımlar ilimizin ve ülkemizin kalkınması adına bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnanıyorum ki, “81 İlde İhracata İlk Adım Programı” kapsamında pilot iller arasında yer alan Kahramanmaraş, üretim ve ihracattaki başarı grafiğini yükselterek ekonomide daha büyük başarı hikayeleri yazacaktır”.

Program kapsamında, firmalara özel ihtiyaç analizi ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütüleceğini söyleyen Balcıoğlu şöyle devam etti: “Firmalarımıza bilgiyi sunmanın ötesinde birebir destekle ihracata hazırlayacağız. Firmalara özel olarak hazırlanan çalışma programı ile firmalara özel danışmanlık hizmeti verilecek. Şehrimizde yeni ihracatçı firmalarımız oluşacak. Kahramanmaraş 1 milyar dolar ihracata sahip iller arasında yer alıyor. Ekim ayı itibariyle pandemi dönemindeki ihracat düşüşünü yeniden toparladık. Bu program ile üretim ve ihracatta önemli bir sıçrama sağlanacak. Bu, istihdama da katkı sağlayacak. Böylesine önemli bir programda Kahramanmaraş’ın pilot iller arasında yer alması şehrimizin potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu itibarla, ilimiz iş dünyası adına, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’a, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, M. Cihat Sezal ve Habibe Öçal’a teşekkür ederim.”

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