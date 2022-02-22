Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Özdurhan’dan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne İade-İ Ziyaret

Ziyaret anısına Ozan’a plaket veren İl Jandarma Komutanı ÖZDURHAN; biraz geç kalınmış bir ziyaret oldu ama biz her zaman paydaş kurumumuz olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürümüzün ve Müdürlüğümüzün yanında, yakınındayız, dedi.

Misafiri İl Jandarma Komutanı ÖZDURHAN’a binayı gezdiren ve işleyiş hakkında bilgi veren Akın OZAN ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; bizler paydaş kurumuz ne zaman ihtiyaç duysak Jandarma hep yanımızdaydı ve olmaya da devam ediyor. Sayın Komutanımıza nazik ziyareti ve değerli hediyeleri için teşekkür ediyorum, dedi.